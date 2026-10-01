Lucknow News: सई नदी का जलस्तर बढ़ा, दर्जन भर गांवों का आवागमन ठप

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बनी-मोहान रोड पर हरौनी स्थित नारायणपुर चौराहे से दाराब नगर बरकोता होते हुए नदी पार मिर्जापुर लटौवा, भटगवां पांडे, महेंद्र, त्रिलोचन खेड़ा और नेवाजी खेड़ा जाने वाले मार्ग पर भी पानी भरने से आवागमन बाधित है। उन्नाव जिले के गिरवर खेड़ा और खड़रिया समेत कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर भी दाराब नगर बरकोता और सई नदी के बीच पानी का तेज बहाव होने से खतरा बढ़ गया है। पुलिस ने यहां रास्ता बंद कर दिया है।पहले इन गांवों के लोग सई नदी का पुल पार कर करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी तय कर बंथरा पहुंचते थे। अब करीब 15 से 18 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर उन्नाव जिले के सोहरामऊ होकर जाना पड़ेगा।ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से बचीबुधवार सुबह लतीफनगर की ओर से ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली रहीम नगर पड़ियाना जा रही थी। सई नदी पुल पार करते समय सामने से आ रहे बाइक सवार को रास्ता देने के प्रयास में ट्रैक्टर का पहिया सड़क से नीचे उतर गया। इससे ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटते-पलटते बची। पानी के तेज बहाव और सड़क पर फंसी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जाम जैसी स्थिति बन गई। चौकी इंचार्ज श्यामजी मिश्रा ने आवागमन बहाल कराया। इसके बाद करीब 10:30 बजे बड़े वाहनों का आवागमन बंद करा दिया गया।