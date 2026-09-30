फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Water level of Nagwa drain rises; water enters homes.

Lucknow News: नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा, पानी घरों में घुसा

Wed, 30 Sep 2026 02:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Water level of Nagwa drain rises; water enters homes.
नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा।
सरोजनीनगर। नगर पंचायत बंथरा के पास से गुजर रहे नगवा नाले का जलस्तर मंगलवार को अचानक बढ़ गया। इससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। नाले का पानी नगर पंचायत की डेस्टिनी कॉलोनी और दादूपुर ग्राम पंचायत के करीब 100 घरों में पहुंच गया। लोगों में अफरातफरी मच गई। नगर पंचायत अध्यक्ष रामावती के प्रतिनिधि रंजीत रावत और अधिशासी अधिकारी श्वेता सिंह मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू कराया।
विज्ञापन

नायब तहसीलदार सरोजनीनगर सत्यम, लेखपाल कुमार सौरभ, सत्येंद्र यादव और अमिता समेत राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। राहत-बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। वहीं, सीएचसी सरोजनीनगर के स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रभावित क्षेत्र में शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की।
विज्ञापन

प्रभावित परिवारों के लिए नगर पंचायत की ओर से सामुदायिक भवन खुलवाया गया है। लोगों को पानी की बोतलें और बिस्किट वितरित किए गए हैं। पीने के पानी के लिए टैंकर भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 10 अस्थायी शौचालय लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सामुदायिक रसोई शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है। जलभराव कम करने के लिए नगवा नाले की सफाई और पानी की निकासी का काम तेजी से कराया जा रहा है।

नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा।

नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा।

नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा।

नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा।

नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा।

नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा।

नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा।

नगवा नाले का जलस्तर बढ़ा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed