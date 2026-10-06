Lucknow News: चौखट पर पानी, घर में राशन का खाली डिब्बा... पांच दिन से मदद का इंतजार

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राम विहार कॉलोनी के लोगों ने घरों में पानी घुसने से बचाने के लिए मुख्य दरवाजों पर दो से तीन फीट ऊंची दीवार बनाई है। फिर भी पानी घरों तक पहुंच रहा है। रामकुमार ने बताया कि दो दिन पहले तक यहां पानी नहीं था। देर रात अचानक घरों के बाहर पानी पहुंचा और देखते ही देखते रास्ते जलमग्न हो गए।नंदा फार्म निवासी रिंकू मिश्रा, पत्नी संध्या और बेटियों के साथ पांच दिन से घर में फंसे हैं। रिंकू के मुताबिक, जलभराव के कारण मोटर से भी गंदा पानी आ रहा है। ऐसे में पेयजल का संकट गहरा गया है। बेटी सोनी मिश्रा ने बताया कि घर से बाहर निकलने का रास्ता बंद है। खाने-पीने की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इलाके में मदद नहीं पहुंच रही है। पानी के बीच नाव भी घरों तक नहीं आ रही है।बनारसी होटल और पतंग मैदान के पास करीब आठ फीट जलभराव है। साहिल, मुनव्वर, आरिफ समेत कई परिवार पांच दिन से घरों में फंसे हैं। साहिल ने बताया कि घर में रखा राशन खत्म हो चुका है और अब पीने का पानी भी नहीं बचा है। पानी के कारण बाहर निकलना संभव नहीं है और नाव अंदर तक नहीं पहुंच रही है।सामाजिक कार्यकर्ता ममता त्रिपाठी का कहना है कि फैजुल्लागंज के कई ऐसे इलाके हैं, जहां गलियों में नाव भी नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे इलाकों में खाद्य सामग्री और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर समेत अन्य वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करने की मांग की है।बाढ़ में फंसे लोगों के लिए घर से निकलने के लिए नाव ही सहारा है, लेकिन इसके लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यह देख फैजुल्लागंज के पवन विहार निवासी अजीत कुमार ने घरेलू सामान और उपलब्ध संसाधनों से जुगाड़ की नाव तैयार की है। उनका कहना है कि इस जुगाड़ से कम से कम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।