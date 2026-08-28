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Lucknow News: मुफ्त सफर के लिए बसों का इंतजार, बढ़ाने पड़े फेरे

Fri, 28 Aug 2026 02:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:43 AM IST
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Waiting for buses for free travel; trip frequency had to be increased
अवध बस अड्डे पर बृहस्पतिवार को या​त्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बस में बैठने के लिए लोगों को धक्का
लखनऊ। रक्षाबंधन पर रोडवेज की मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए बृहस्पतिवार को बस अड्डों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। बसों की उपलब्धता कम पड़ने पर यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाई गईं और कई बसों के फेरे बढ़ाए गए। लखनऊ से कुल 978 बसें सेवा में लगाई गई हैं।
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सुबह छह बजे से शुरू हुई निशुल्क यात्रा के पहले दिन लखनऊ से 70 हजार से अधिक महिलाओं और उनके एक सहवर्ती ने सफर किया। कैसरबाग, आलमबाग और अवध बस अड्डे पर पूर्वांचल जाने वाली बसों के लिए सबसे अधिक भीड़ रही। गोरखपुर, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, दिल्ली और कानपुर रूट पर अतिरिक्त बसें लगाई गईं।
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वापसी यात्रा के लिए भी 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाओं और उनके एक सहवर्ती को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को शून्य मूल्य का टिकट जारी किया जाएगा। पिछले साल लखनऊ से करीब 4.61 लाख महिलाओं और एक लाख सहवर्तियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया था।
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ट्रेनों से भी मिली राहत
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि 04545 लखनऊ-चंडीगढ़ स्पेशल 28 अगस्त को लखनऊ से दोपहर एक बजे रवाना होकर रात 2:10 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। 17 कोच की यह ट्रेन हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और अंबाला कैंट में रुकेगी।
04011 वाराणसी-दिल्ली स्पेशल 28 अगस्त को शाम 5:50 बजे दिल्ली से रवाना होकर रात 12:01 बजे चारबाग पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 10:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी। 21 कोच की यह ट्रेन नई दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी होकर चलेगी। दोनों ट्रेनों में एसी और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे।


तीन शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी
क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि चारबाग, आलमबाग और अवध बस अड्डों पर कर्मचारियों की तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। पहली शिफ्ट सुबह छह से दोपहर दो बजे, दूसरी दोपहर दो से रात 10 बजे और तीसरी रात 10 से सुबह छह बजे तक रहेगी।

अवध बस अड्डे पर बृहस्पतिवार को यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बस में बैठने के लिए लोगों को धक्का

अवध बस अड्डे पर बृहस्पतिवार को यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बस में बैठने के लिए लोगों को धक्का

अवध बस अड्डे पर बृहस्पतिवार को यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बस में बैठने के लिए लोगों को धक्का

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