Lucknow News: जलभराव से बेहाल विशाल सिटी, घरों में घुसा पानी, प्रदर्शन

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स्थानीय निवासी मोहसिन, रिंकू, कलीम, मोहम्मद नईम, ललित, राहिल, मौलाना हैदर अब्बास रिजवी, राजा, शनि, हुसैन, मनोज, सरोज, वशी हसन, अनिल कुमार और शकील आदि ने बताया कि जलभराव के कारण कई राहगीर गिरकर घायल हो चुके हैं। बारिश के दौरान बिजली के तारों में खराबी आने पर गलियों में करंट उतरने का खतरा बना रहता है। कर्मचारी भी जलभराव के कारण गलियों में जाने से बचते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बहाल होने में समय लगता है। इन्वर्टर डिस्चार्ज होने पर लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है।स्थानीय लोगों के मुताबिक जलभराव से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कीड़े-मकोड़े और सांप घरों में घुस रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दोबारा प्रदर्शन करेंगे।माल। कस्बे के वार्ड नंबर पांच स्थित पाल टोला में बारिश के बाद गलियों में कीचड़युक्त पानी भर गया है। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कई घरों में पानी घुस गया है। कन्या पाठशाला और नागेश्वर मंदिर जाने वाली गलियां भी जलभराव की चपेट में हैं। जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमारी और पूर्व प्रधान संजय सिंह ने डीएम को शिकायती पत्र भेजकर समस्या के समाधान की मांग की है।