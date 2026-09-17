यूपी: पति के लोन के लिए एसबीआई ने पत्नी की एफडी से पैसे निकाले, हाईकोर्ट ने फटकारा, कहा- एक लाख मुआवजा दें

आदेश में यह भी कहा गया

यह ऋण एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से लिए गए बीमा कवर के माध्यम से सुरक्षित था। आदेश में कहा गया कि मिश्रा के पति ने कथित तौर पर इस कवर के लिए ₹8,803 का प्रीमियम अदा किया था। उनकी मृत्यु 6 मई, 2021 को कोविड-19 से हुई।



इसके बाद एसबीआई ने मिश्रा से ऋण की बकाया राशि के भुगतान की मांग की और उन्हें 23 सितंबर, 2025 को एक कानूनी नोटिस जारी कर ब्याज सहित ₹13,87,382 की मांग की। इसके बाद दोनों पक्षों ने बातचीत शुरू की। इसी दौरान एसबीआई ने मिश्रा के नाम पर जमा की गई एक सावधि जमा राशि को भुना लिया और उनके खाते से ₹19,90,693 की राशि निकाल ली।



याची मिश्रा के वकील ने तर्क दिया कि उनका एसबीआई के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं था और वसूली कानूनी रूप से अनुमेय नहीं थी। इसके जवाब में, एसबीआई ने ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से ऋण बकाया की वसूली से संबंधित निर्णयों का हवाला दिया।



मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने एसबीआई को निर्देश दिया कि वह मिश्रा को ₹19,90,693 की राशि ब्याज सहित चार सप्ताह के भीतर वापस कर दे, उस दर पर जिस पर उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट का लाभ मिल रहा था। साथ ही बैंक को मिश्रा को दंडात्मक मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।