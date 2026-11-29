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लखनऊ। वाराणसी में वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण शनिवार को दिल्ली से पहुंची एयर इंडिया की उड़ान को लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया। विमान (संख्या एआई-2567) दोपहर 1:35 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर 2:55 बजे वाराणसी पहुंचा। हालांकि, वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण इसे लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। विमान को लखनऊ भेज दिया गया। वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद शाम करीब चार बजे फ्लाइट वाराणसी रवाना की गई।