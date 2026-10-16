Lucknow News: विजय ओरांव की हैट्रिक से एएमसी रिकॉर्ड की बड़ी जीत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:43 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। विजय ओरांव की हैट्रिक और आर. भारती के गोल की मदद से एएमसी रिकॉर्ड ने 12वीं ला-मार्टिनियर फुटबॉल लीग में एलएमसी ए एफसी को 4-0 से करारी शिकस्त दी। दिन के दूसरे मुकाबले में अल्फा एफसी ने यूनाइटेड एफसी को 4-0 से हराकर पूरे अंक हासिल किए।
ला-मार्टिनियर कॉलेज स्थित बेकर्स ग्राउंड पर बृहस्पतिवार को खेले गए पहले मुकाबले में विजय ओरांव ने विपक्षी रक्षा पंक्ति को भेदते हुए 11वें, 24वें और 37वें मिनट में गोल दागे। लगातार तीन गोल कर उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके बाद आर. भारती ने 46वें मिनट में गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाकर टीम की जीत का अंतर 4-0 कर दिया। एलएमसी ए एफसी की टीम पूरे मुकाबले में गोल करने के लिए जूझती रही। दूसरे मुकाबले में अल्फा एफसी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। गौरव ने 12वें, अखिल ने 21वें, आर्यन ने 47वें और ध्रुव ने 53वें मिनट में गोल किए। यूनाइटेड टीम एक भी गोल नहीं कर सकी और अल्फा एफसी ने 4-0 से जीत दर्ज की।
आज के मुकाबले
पहला मैच यूनिटी ए बनाम लखनऊ वॉरियर्स एफसी
दूसरा मैच एक्सेल एरिना एफसी बनाम एसएमआरजे एफसी
विज्ञापन
विज्ञापन
ला-मार्टिनियर कॉलेज स्थित बेकर्स ग्राउंड पर बृहस्पतिवार को खेले गए पहले मुकाबले में विजय ओरांव ने विपक्षी रक्षा पंक्ति को भेदते हुए 11वें, 24वें और 37वें मिनट में गोल दागे। लगातार तीन गोल कर उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके बाद आर. भारती ने 46वें मिनट में गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाकर टीम की जीत का अंतर 4-0 कर दिया। एलएमसी ए एफसी की टीम पूरे मुकाबले में गोल करने के लिए जूझती रही। दूसरे मुकाबले में अल्फा एफसी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। गौरव ने 12वें, अखिल ने 21वें, आर्यन ने 47वें और ध्रुव ने 53वें मिनट में गोल किए। यूनाइटेड टीम एक भी गोल नहीं कर सकी और अल्फा एफसी ने 4-0 से जीत दर्ज की।
विज्ञापन
आज के मुकाबले
पहला मैच यूनिटी ए बनाम लखनऊ वॉरियर्स एफसी
दूसरा मैच एक्सेल एरिना एफसी बनाम एसएमआरजे एफसी
विज्ञापन