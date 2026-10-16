Lucknow News: विजय ओरांव की हैट्रिक से एएमसी रिकॉर्ड की बड़ी जीत

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ला-मार्टिनियर कॉलेज स्थित बेकर्स ग्राउंड पर बृहस्पतिवार को खेले गए पहले मुकाबले में विजय ओरांव ने विपक्षी रक्षा पंक्ति को भेदते हुए 11वें, 24वें और 37वें मिनट में गोल दागे। लगातार तीन गोल कर उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके बाद आर. भारती ने 46वें मिनट में गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाकर टीम की जीत का अंतर 4-0 कर दिया। एलएमसी ए एफसी की टीम पूरे मुकाबले में गोल करने के लिए जूझती रही। दूसरे मुकाबले में अल्फा एफसी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। गौरव ने 12वें, अखिल ने 21वें, आर्यन ने 47वें और ध्रुव ने 53वें मिनट में गोल किए। यूनाइटेड टीम एक भी गोल नहीं कर सकी और अल्फा एफसी ने 4-0 से जीत दर्ज की।पहला मैच यूनिटी ए बनाम लखनऊ वॉरियर्स एफसीदूसरा मैच एक्सेल एरिना एफसी बनाम एसएमआरजे एफसी