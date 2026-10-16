फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Cash and jewellery stolen from businessman's locked house

Lucknow News: कारोबारी के बंद घर से नकदी व जेवर चोरी

Fri, 16 Oct 2026 01:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Cash and jewellery stolen from businessman's locked house
कारोबारी के बंद घर से नकदी व जेवर चोरी
मोहनलालगंज। कस्बे में बृहस्पतिवार दोपहर पेप्सी एजेंसी संचालक उमाकांत पाठक के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। अलमारी तोड़कर 80 हजार नकद और पांच लाख के जेवरात उठा ले गए। पीड़ित के मुताबिक, दोपहर करीब एक बजे घर में ताला लगाकर एजेंसी चले गए थे। बेटी सौम्या कॉलेज गई थी। शाम करीब चार बजे लौटने पर मुख्य दरवाजे का ताला खोला लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कर्मचारी पीछे की बाउंड्रीवॉल फांदकर घर में घुसा और दरवाजा खोला। अंदर पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फिंगरप्रिंट यूनिट को बुलाया। एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। फुटेज खंगाली जा रही हैं।

कारोबारी के बंद घर से नकदी व जेवर चोरी

कारोबारी के बंद घर से नकदी व जेवर चोरी

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed