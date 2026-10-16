Lucknow News: दरोगाखेड़ा अंडरपास की मजबूती परखने के लिए होगा एनडीटी

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मंगलवार रात अंडरपास की छत से मलबा गिरा था। इसके बाद बुधवार सुबह एनएचएआई ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत शुरू कराई। एहतियातन लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरदोई रोड से रायबरेली रोड की ओर जाने वाली दो लेन में से एक को सप्ताहभर के लिए बंद कर दिया गया है। विज्ञापन

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नवरत्न ने बताया कि एनडीटी के जरिये संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी मजबूती और संभावित खामियों का आकलन किया जाएगा। वहीं, गिट्टी और तारकोल के नमूनों की जांच से निर्माण सामग्री की गुणवत्ता परखी जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्लैब के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराई जा रही है। मंगलवार रात अंडरपास की छत से मलबा गिरा था। इसके बाद बुधवार सुबह एनएचएआई ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत शुरू कराई। एहतियातन लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरदोई रोड से रायबरेली रोड की ओर जाने वाली दो लेन में से एक को सप्ताहभर के लिए बंद कर दिया गया है।एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नवरत्न ने बताया कि एनडीटी के जरिये संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी मजबूती और संभावित खामियों का आकलन किया जाएगा। वहीं, गिट्टी और तारकोल के नमूनों की जांच से निर्माण सामग्री की गुणवत्ता परखी जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्लैब के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराई जा रही है।

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सरोजनीनगर। किसान पथ के दरोगाखेड़ा अंडरपास की छत से मलबा गिरने के बाद एनएचएआई ने क्षतिग्रस्त हिस्से की तकनीकी जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट (एनडीटी) कराया जाएगा। टीम ने निरीक्षण के दौरान गिट्टी और तारकोल के नमूने भी लिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर क्षतिग्रस्त स्पैन की मरम्मत या उसे बदलने का फैसला होगा। सुरक्षा के मद्देनजर क्षतिग्रस्त हिस्से को बैरिकेडिंग लगाकर घेर दिया गया है।