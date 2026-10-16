Lucknow News: लविवि और इंटीग्रल विश्वविद्यालय की जीत

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प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने किया। बुंदेलखंड विवि झांसी, छत्रपति शाहू जी महाराज विवि कानपुर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, आईआईएमटी विवि मेरठ, एसजीएस ट्रे सेंटेनरी विवि, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विवि, एमडीसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ, जम्मू विश्वविद्यालय और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को भी जीत मिली। इस दौरान इंटीग्रल विवि की अपर प्रो-चांसलर डॉ. निदा फातिमा, अपर प्रो-चांसलर सैयद अदनान अख्तर, कुलपति प्रो. फुरकान कमर, कुलसचिव प्रो. मो. हारिस सिद्दीकी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) की पर्यवेक्षक डॉ. रीना पूनिया मौजूद रहीं।

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लखनऊ। नॉर्थ जोन अंतर-विश्वविद्यालय महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मेजबान इंटीग्रल विवि और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीमों ने जीत के साथ शुरुआत की। इंटीग्रल विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार से शुरू छह दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन 11 विश्वविद्यालयों की टीमों ने मुकाबले जीते।