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Lucknow News: लोडर रोकने पर होमगार्ड को पीटा, वर्दी फाड़ी

Fri, 16 Oct 2026 01:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:47 AM IST
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Home Guard beaten and uniform torn after stopping a loader vehicle
लोडर रोकने पर होमगार्ड को पीटा, वर्दी फाड़ी
राजाजीपुरम। ठाकुरगंज में श्याम नगर स्थित विशाल सिटी कॉलोनी निवासी होमगार्ड शशिकांत श्रीवास्तव ने दुबग्गा के बेगरिया में रहने वाले सौरभ रावत व उसके परिवार पर उन्हें पीटने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सौरभ ने वारदात होमगार्ड के लोडर रोकने के विरोध पर की। पुलिस ने बुधवार रात प्राथमिकी दर्ज कर सौरभ को गिरफ्तार कर लिया।
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होमगार्ड ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे सीतापुर बाईपास पर ड्यूटी कर रहे थे। इस बीच विपरीत दिशा से आ रहे मोडीफाइड लोडर से जाम लग गया। लोडर को रुकवाया तो चालक ने सौरभ को बुला लिया। सौरभ ने उनका विरोध किया और एक पूर्व मंत्री से बात कराने के बाद लोडर ले गया। दो घंटे बाद ड्यूटी खत्म होने पर वह बाइक से घर के लिए निकले। आरोप है कि घर के पास सौरभ, उसकी मां व बहन ने उन्हें रोक लिया और गालीगलौज करने लगे। विरोध पर पीटा और उनकी वर्दी फाड़ दी। चीख-पुकार सुनकर लोग आए तो आरोपी भाग निकले। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
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