Lucknow News: चाकू से हमले में घायल किसान की मौत, बेटे की हालत गंभीर

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मृतक के दूसरे बेटे सत्यम ने बताया कि बीबीडी के एसटीपी चौराहे के पास जगपाल खेड़ा में उनकी जमीन है। इसके एक हिस्से पर स्थानीय निवासी विनोद से विवाद है। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। आरोप है कि 11 अक्तूबर को विनोद 30 से 40 लोगों के साथ जमीन की चारदीवारी तोड़कर कब्जा करने की फिराक में था। जानकारी पर सतीश बेटे शिवम व भाई सोनू यादव के साथ पहुंचे। वहां विनोद, मुकेश, सुरेश, आनंद और राकेश समेत कई लोगों से कहासुनी हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया था। इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि विनोद व मुकेश समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मृतक के परिवार में पत्नी गीता और तीन बेटे शिवम, सत्यम व लकी हैं।

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चिनहट। जमीन के विवाद में चाकू से हुए हमले में जख्मी बीबीडी के छोटा भरवारा निवासी किसान सतीश कुमार यादव (42) की बुधवार देर रात ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। वारदात में उनका बेटा शिवम गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है।