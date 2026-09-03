Lucknow News: 25 मंडलों में सत्यापन पूरा, बूथ समितियों का कार्य आज से
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:12 AM IST
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लखनऊ। भाजपा महानगर इकाई ने बुधवार को अपने सभी 25 मंडलों में सत्यापन कार्य पूरा कर लिया। यह अभियान कार्यसमिति और शक्ति केंद्र संयोजकों के लिए था।
महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि इसका उद्देश्य पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। कैंट मंडल-1 में प्रदेश सत्यापन संयोजक दिलीप पटेल और आनंद द्विवेदी मौजूद रहे। अन्य मंडलों में मंडल प्रवासियों ने यह प्रक्रिया संपन्न कराई। दिलीप पटेल ने संगठन की मजबूती के लिए संयोजकों की सक्रियता को महत्वपूर्ण बताया। आनंद द्विवेदी के अनुसार, भाजपा का संगठन बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता से मजबूत है। अब 3 और 4 सितंबर को बूथ अध्यक्षों और बूथ समितियों का सत्यापन शुरू होगा। यह कार्य भी सभी मंडलों में मंडल प्रवासियों की देखरेख में होगा।
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महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि इसका उद्देश्य पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। कैंट मंडल-1 में प्रदेश सत्यापन संयोजक दिलीप पटेल और आनंद द्विवेदी मौजूद रहे। अन्य मंडलों में मंडल प्रवासियों ने यह प्रक्रिया संपन्न कराई। दिलीप पटेल ने संगठन की मजबूती के लिए संयोजकों की सक्रियता को महत्वपूर्ण बताया। आनंद द्विवेदी के अनुसार, भाजपा का संगठन बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता से मजबूत है। अब 3 और 4 सितंबर को बूथ अध्यक्षों और बूथ समितियों का सत्यापन शुरू होगा। यह कार्य भी सभी मंडलों में मंडल प्रवासियों की देखरेख में होगा।