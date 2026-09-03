Lucknow News: केजीएमयू ब्लड बैंक में 22 कर्मचारियों ने किया रक्तदान

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लखनऊ। केजीएमयू ब्लड बैंक में बुधवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें केजीएमयू में कार्यरत 22 स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। शिविर का आयोजन वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन विशाल कुमार वर्मा के नेतृत्व में हुआ। ब्लड बैंक की प्रमुख डॉ. तुलिका चंद्रा और डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट प्रदीप गंगवार ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। रक्तदान करने वालों में राजीव शर्मा, डॉ. आरके सिंह, अजय श्रीवास्तव, श्याम प्रताप, अंकित सरोज, विनय मौर्य, विशाल निगम, सत्यम पटेल, शुभम सिंह, चंदन सिंह, ऋषभ वर्मा, अजय पांडेय और ज्ञानेंद्र सिंह आदि शामिल रहे।