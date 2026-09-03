Lucknow News: आलमबाग से अवध चौराहे तक हटाया अतिक्रमण

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लखनऊ। नगर निगम ने बुधवार को नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर आलमबाग से अवध चौराहे तक अतिक्रमण हटाया। अभियान में 8 ठेले, 4 गुमटियां और 4 काउंटर हटाए गए। एक गैस सिलिंडर और एक गद्दा जब्त किया गया। अभियान जोनल अधिकारी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में चला। गंदगी फैलाने वालों और एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई।