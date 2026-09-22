Lucknow News: जैन मंदिरों में दशलक्षण महापर्व पर उत्तम संयम और सुगंध दशमी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:31 AM IST
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लखनऊ। दशलक्षण महापर्व के छठे दिन सोमवार को शहर के जैन मंदिरों में उत्तम संयम धर्म और सुगंध दशमी पर्व मनाया गया। उत्तम संयम धर्म का अर्थ आत्म नियंत्रण और प्राण रक्षा है। सुबह भगवान शीतलनाथ की विशेष पूजा और शांतिधारा की गई। श्रद्धालुओं ने धूप अर्पित कर कर्मों की निर्जरा की कामना की। महिलाओं ने व्रत, उपवास, शास्त्र स्वाध्याय और मंदिर दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। धर्म सभा में आचार्यों ने इंद्रियों पर विजय और जीवों की रक्षा को सच्चा संयम बताया। जैन लेडीज क्लब की उपाध्यक्ष शिप्रा जैन के कार्यक्रम ने सभी को मंदिर के इतिहास से जोड़ा। अभिषेक जैन ने बताया कि उपवास करने वालों का पारण पूर्णिमा को होगा। क्षमावाणी पर्व पर उनका सम्मान किया जाएगा।
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