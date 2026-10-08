यूपी: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कल, चुनाव को देखते हुए होंगे कई महत्वपूर्ण फैसले!; आएंगे दो दर्जन प्रस्ताव

आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सक्रिय हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, एसएसपी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने एक सप्ताह में सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति पूरी करने के निर्देश दिए। संवेदनशील व सक्षम अधिकारियों की तैनाती के बाद उन्हें मास्टर ट्रेनर्स से प्रशिक्षण दिया जाएगा।



सेक्टर अधिकारियों को वल्नरेबिलिटी मैपिंग का फॉर्मेट वीएम-1 उपलब्ध कराने और बूथों का स्थलीय निरीक्षण करने को कहा गया। वे रास्ते, बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, रैंप और छाया जैसी सुविधाओं की जांच करेंगे। क्रिटिकल बूथों की सूची तैयार करने और मोबाइल नेटवर्क विहीन केंद्रों पर नेटवर्क उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। ईवीएम वेयरहाउस के मासिक निरीक्षण, सुरक्षा और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के 30 दिन के बैकअप पर जोर दिया गया। सीपेज व दीमक की समस्या तत्काल दूर कराने को कहा गया।