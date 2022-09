सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से लेकर विधानभवन तक मार्च कर रहे हैं। सपा ने बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार के विरोध में इस पदयात्रा का आयोजन किया है।

Uttar Pradesh | Heavy security deployment outside Samajwadi Party (SP) office in Lucknow.



The party will hold a march from the party office to the State Assembly today, against the State Government. pic.twitter.com/3gwku0BCZe