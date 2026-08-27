यूपी: यूपीएसटीडीसी का 'स्पिरिचुअल ट्रायंगल टूर पैकेज' लांच, एक बार में होंगे काशी-प्रयाग और अयोध्या के दर्शन

कितना होगा टूर पैकेज शुल्क?

यूपीएसटीडीसी के अनुसार, टूर पैकेज में सेडान कार से यात्रा करने वाले न्यूनतम चार यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति 14,400 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, क्रिस्टा से यात्रा के लिए न्यूनतम छह यात्रियों का समूह होना जरूरी है। इसके लिए प्रति व्यक्ति 13,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। टूर पैकेज में एसी वाहन से यात्रा, नौका विहार, गाइड की सुविधा, चार रात का एसी आवास और डबल शेयरिंग के आधार पर ठहरने के साथ नाश्ता शामिल है। दोपहर और रात का भोजन यात्रियों को स्वयं वहन करना होगा।

स्पिरिचुअल ट्रायंगल टूर से तीर्थ पर्यटन को मिलेगी गति

यूपीएसटीडीसी के अध्यक्ष अमृत अभिजात ने बताया कि विजिट माई स्टेट अभियान के तहत प्रदेश के चर्चित और अल्पज्ञात पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया के पर्यटकों के सामने लाने के साथ उन्हें एक बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।



स्पिरिचुअल ट्रायंगल (वाराणसी-अयोध्या-काशी) उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक गंतव्यों को जोड़ता है। यह पर्यटकों को एक बेहतर यात्रा का अवसर प्रदान करता है।इस पैकेज के माध्यम से पर्यटक प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का एक ही यात्रा में आसानी से भ्रमण कर सकेंगे। इससे श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिलने के साथ प्रदेश में तीर्थ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

बुकिंग के लिए यहां संपर्क करें

'स्पिरिचुअल ट्रायंगल' टूर पैकेज की बुकिंग सहित अन्य जानकारी के लिए इच्छुक यूपीएसटीडीसी के मोबाइल नंबर 9149099890 और 7985816467 पर संपर्क कर सकते हैं।