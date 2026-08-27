यूपी: मौलाना की हत्या की साजिश के तीन आरोपी 24 घंटे में जमानत पर छूटे, समर्थकों ने माला पहनाकर किया स्वागत

जानिए पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक 18 अगस्त को मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जमीर को चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर बताया कि अमन कुरैशी ने उन्हें एक व्यक्ति की फोटो दिखाकर उसकी हत्या करने के लिए भेजा था। इसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।



पुलिस ने फरार आरोपी अमन कुरैशी को 21 अगस्त की तड़के लक्ष्मण मेला पार्क से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही और पूछताछ के आधार पर कथित साजिश में शामिल सोहैल अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद फरहान सिद्दीकी और बिलाल हाशमी को भी बैकुंठधाम बंधा रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।



पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि मदरसा जामिया अलनूर अल सलामिया, मकबूल नगर फरीदीपुर से जुड़ी प्रापर्टी को हथियाने के उद्देश्य से हत्या की योजना करीब एक महीने से बनाई जा रही थी। आरोप है कि वारदात के लिए दो लाख रुपये की सुपारी तय की गई और शूटरों को पिस्टल, कारतूस, चोरी की बाइक तथा अलग की-पैड मोबाइल और सिम उपलब्ध कराए गए, ताकि घटना के बाद आरोपियों तक आसानी से न पहुंचा जा सके।