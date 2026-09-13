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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: UPEIDA Chief Engineer Pawan Verma embroiled in financial irregularities; probe ordered.

यूपी: वित्तीय अनियमितताओं में फंसे यूपीडा के मुख्य अभियंता पवन वर्मा, जांच के आदेश, हो सकते हैं बर्खास्त

Sun, 13 Sep 2026 08:37 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 13 Sep 2026 08:37 AM IST
सार

मामले में दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी तक का प्रावधान है। एक दिन पहले ही वर्मा को उनके मूल विभाग पीडब्ल्यूडी में वापस करते हुए प्रतीक्षारत किया गया था।

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UP: UPEIDA Chief Engineer Pawan Verma embroiled in financial irregularities; probe ordered.

विस्तार
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यूपीडा के मुख्य अभियंता पवन वर्मा वित्तीय अनियमितता में फंस गए हैं। उनके खिलाफ नियम-7 के तहत जांच के आदेश दिए गए हैं। इस नियम के तहत दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी तक का प्रावधान है। एक दिन पहले ही वर्मा को उनके मूल विभाग पीडब्ल्यूडी में वापस करते हुए प्रतीक्षारत किया गया था।

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जारी आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई उस कार्यकाल के लिए की गई है, जब पवन वर्मा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर थे।

बेयर वोट चार्टरिंग अनुबंध के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितता और इस फर्म के पोस्ट डेटेड चेक के बाउंस होने पर आवश्यक कार्रवाई न किए जाने पर नियम-7 के तहत जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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