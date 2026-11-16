यूपी: देव दीपावली में आसमान पर दिखेगा शिव तांडव, 2100 स्वदेशी ड्रोन रचेंगे आकृतियां; विश्वनाथ के दिखेंगे दृश्य

'शिव तांडव', 'मां विशालाक्षी', 'बाबा कालभैरव' की आकृतियां

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'ड्रोन शो की थीम ‘देव दीपावली’ पर आधारित होगी। इसमें भगवान शिव, महेश्वर सूत्र, संगीतमय शिव तांडव और मां गंगा के अवतरण के दृश्य काशी के आसमान में साकार होंगे। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, मां विशालाक्षी और बाबा कालभैरव की दिव्य आकृतियां भी दर्शकों को आकर्षित करेंगी। प्रस्तुति के माध्यम से काशी की आध्यात्मिक विरासत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग के लोगो को भी प्रदर्शित किया जाएगा।



'देवताओं की दीपावली' के नाम से विख्यात यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा को वाराणसी में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विगत वर्षों में वाराणसी की देव दीपावली को भव्य स्वरूप दिया गया है।दीपावली के 15 दिन बाद पड़ने वाले इस उत्सव का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।



मां गंगा के सम्मान में होने वाला दीपदान आस्था का अनुपम दृश्य प्रस्तुत करता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ग से देवी-देवता धरती पर उतरकर मां गंगा में स्नान करते हैं। इसी विश्वास के चलते इसे देवताओं का प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इस वर्ष देव दीपावली 24 जनवरी को मनाया जा रहा है।