यूपी: प्रदेश भाजपा ने घोषित की मीडिया टीम, इन 31 लोगों को बनाया गया प्रदेश प्रवक्ता; ये होंगे पैनलिस्ट

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प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी सूची में पुरानी टीम के लोगों को समायोजित किया गया है, वहीं नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। प्रवक्ताओं की टीम में नवीन श्रीवास्तव, हीरो वाजपेई, आनंद दूबे, प्रियंक पांडेय, अंकुश त्रिपाठी और एमएलसी लालजी निर्मल जैसे मुखर वक्ताओं को शामिल कर यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि हर मोर्चे पर विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं रखा जाएगा। दोनों टीम में में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने सामाजिक समीकरण को भी दुरुस्त किया है। बता दें कि पिछली टीम में 16 प्रवक्ता और एक दर्जन के करीब ही मीडिया पैनलिस्ट थे।अलबत्ता इस बार मीडिया टीम में सह-संयोजकों की संख्या चार के स्थान पर दो कर दिया गया है। इस बार सिर्फ हिमांशु दूबे और दीपक बघेल को ही सह-संयोजक बनाया गया है। जबकि मीडिया वाच टीम में दिवस चतुर्वेदी और मनोज त्रिवेदी को रखा गया है। जारी हुई इस सूची में मीडिया सह प्रभारी के रूप में प्रियंक पांडेय, हिमांशु दुबे, धर्मेंद्र सिंह और अभय सिंह को भी जिम्मेदारी मिली है।हीरो वाजपेई, डॉ. समीर सिंह, कौशलेंद्र पटेल, मनीष शुक्ला, जुगल किशोर, राकेश त्रिपाठी, लालजी निर्मल, आनन्द दुबे, अवनीश त्यागी, आलोक वर्मा, अनिला सिंह, साक्षी दिवाकर, संजय चौधरी, अशोक पाण्डेय, एसएन सिंह, मनोज पोसवाल, डॉ. ऋचा सिंह, प्रशान्त उमराव, दिलीप श्रीवास्तव, डॉ. अमित कुशवाहा, प्रियंक पाण्डेय, नवीन श्रीवास्तव, रामनिवास यादव, अनुभव चक, डॉ. रजनीश त्यागी, ब्रम्हप्रकाश पाल, आशीष कुमार गुप्ता, डॉ. अंकुश त्रिपाठी, अभिषेक कृष्ण दुबे, प्रताप सिंह नागर और शैलेन्द्र शर्मा अटल।