ऐशबाग के तिलक नगर में भीषण आग लगी है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में दर्जनों झोपड़ियां जकर राख हो गई हैं और लाखों का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए विधायक रविदास मल्होत्रा पहुंचे।

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पीड़ितों ने विधायक मल्होत्रा को अपनी दर्दभरी आपबीती बताई। सरकार से प्रत्येक पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग की गई। है। 25 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। बताया जाता है कि आग में घरों का पूरा सामान जल गया है। लोगों ने प्रशासन और फायर ब्रिगेड पर लापरवाही का आरोप लगाया है।