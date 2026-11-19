लखनऊ: ऐशबाग के तिलक नगर में भीषण आग से तबाही, दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख; लाखों का नुकसान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 19 Nov 2026 12:43 AM IST
सार
हादसे में दर्जनों झोपड़ियां जकर राख हो गई हैं और लाखों का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए विधायक रविदास मल्होत्रा पहुंचे।
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विस्तार
ऐशबाग के तिलक नगर में भीषण आग लगी है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में दर्जनों झोपड़ियां जकर राख हो गई हैं और लाखों का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए विधायक रविदास मल्होत्रा पहुंचे।
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पीड़ितों ने विधायक मल्होत्रा को अपनी दर्दभरी आपबीती बताई। सरकार से प्रत्येक पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग की गई। है। 25 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। बताया जाता है कि आग में घरों का पूरा सामान जल गया है। लोगों ने प्रशासन और फायर ब्रिगेड पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
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