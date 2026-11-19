विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रामपाल के बड़े भाई दीपक के अनुसार मंगलवार शाम वह सीतापुर जंक्शन (छोटी लाइन) स्टेशन के सामने मौजूद थे। वहां गोलू और नफीस किसी बात को लेकर रामपाल के साथ धक्का-मुक्की कर रहे थे। इसी दौरान धक्का लगने से रामपाल अचानक सड़क पर गिर गए और वहां से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद रामू और सरजू उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने रामपाल को मृत घोषित कर दिया। दीपक के अनुसार रामपाल ऑटो चालक थे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार रात वह रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और स्टेशन के पास ऑटो खड़ा कर सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ऑटो खड़ा करने को लेकर उनका ऑटो चालक गोलू और नफीस से विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर रामपाल के साथ मारपीट कर धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। वह संभल पाते, इससे पहले ही पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। वहीं, कुछ लोग सवारियां बैठाने को लेकर विवाद होने की बात कह रहे हैं। घटना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली।छोटे से घर में रहते थे रामपालरामपाल के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नही है। वह छह भाई हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है। इसके अलावा एक बहन है। रामपाल का एक छोटा सा घर है। जिसमें वह अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। उनके परिजन रामपाल के लिए भी रिश्ता तलाश रहे थे। ऑटो चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। मोहल्लेवासियों के अनुसार बुधवार को शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है।