यूपी: 11 हजार वोल्ट की लाइन की चपेट में आया छह साल का बच्चा, जान बचाने के लिए काटने पड़े दोनों हाथ

कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

रुद्र के बाबा ईश्वर चंद्र राय ने बताया कि इलाके से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाने के लिए परिवार और स्थानीय लोगों ने कई बार बिजली विभाग में शिकायत की थी। लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि हाईटेंशन लाइन के कारण क्षेत्र में आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है।



इसके बावजूद विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हादसे ने उनके पोते की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। परिवार के सामने अब बच्चे के इलाज और भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता देने और क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की समस्या का समाधान कराने की मांग की है।