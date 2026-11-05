यूपी: दिवाली पर घर लौटने की होड़, तत्काल की 498 सीटें तीन मिनट में फुल, फ्लाइट का किराया अब भी काबू में

चारबाग स्टेशन से गुजरेंगी 54 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

दिवाली व छठ पूजा पर लखनऊ आने-जाने वालों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से स्पेशल ट्रेनों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक पर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। लखनऊ मंडल से होकर 54 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें कुल 1,704 फेरे लगाएंगी। यात्रियों की संख्या और मांग बढ़ने पर 10 अतिरिक्त ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाएंगी।



बृहस्पतिवार को हजरतगंज स्थित डीआरएम कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उमड़ने वाली भीड़ से बचाने के लिए होल्डिंग एरिया, अस्थाई शेल्टर और अतिरिक्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पीआरएस भवन में होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्मों पर 26 अस्थाई शेल्टर लगाए गए हैं, जिससे ट्रेन का इंतजार करने वालों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।



स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कुल 386 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इनमें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या धाम स्टेशन शामिल हैं। चारबाग स्टेशन पर प्रत्येक शिफ्ट में 45-45 जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सामान की जांच के लिए बैगेज स्कैनर समेत अन्य सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे।



इसके अतिरिक्त टिकट काउंटरों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए लखनऊ में 23, वाराणसी में 24 और अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट में सात-सात एटीवीएम लगाई गई हैं। मंडल स्तर पर 24 घंटे वार रूम से ट्रेनों व स्टेशनों की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 व रेल मदद सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता उपस्थित रहे।