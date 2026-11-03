यूपी: झाड़ू लगाने से उखड़ी सड़क, जेई निलंबित, एई-एक्सईन के खिलाफ जांच के आदेश; ब्लैक लिस्ट होगा ठेकेदार

कौशाम्बी में सड़क पर झाड़ू लगाने से उसकी ऊपर परत (पीसी) के उखड़ने के मामले पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी ने अवर अभियंता श्रीराम देवसी पाल को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ नियम-7 के तहत जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें बर्खास्तगी तक का प्रावधान है। ठेकेदार मेसर्स कामधेनु कंस्ट्रक्शन को भी सड़क की खराब गुणवत्ता के लिए नोटिस दे दिया गया है। ठेकेदार को काली सूची में डालने की तैयारी है।

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