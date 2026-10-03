यूपी: मां के नौकरीपेशा होने से बच्चों में मोटापे का खतरा, केजीएमयू के अध्ययन में सामने आया चौकाने वाला सच

मां के नौकरीपेशा होने का असर बच्चों के वजन पर भी दिखाई दे रहा है। केजीएमयू और लोहिया संस्थान के साझा अध्ययन में इन महिलाओं के बच्चों में मोटापे की दर 21.3 फीसदी मिली है। गृहिणियों के बच्चों में यह दर 8.9 फीसदी ही रही। यह अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडोलसेंट के सितंबर के अंक में प्रकाशित हुआ है।

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