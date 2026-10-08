यूपी: किचन में मिले चूहे-कॉकरोच, 73 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित; खाद्य विभाग ने 152 को थमाया नोटिस

प्रदेश में 17 सितंबर से चल रहे खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों के किचन में चूहे और कॉकरोच मिले। गंभीर कमियां पाए जाने पर 73 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अभियान के तहत 253 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें सुधार योग्य कमियां मिलने पर 152 को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि कमियां दूर होने पर 56 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बहाल कर दिए गए।

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विभाग की ओर से चले अभियान में 253 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें गंभीर कमियां मिलने पर 73 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि सुधार योग्य कमियों के लिए 152 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। विज्ञापन



सुधार सही पाए जाने पर 56 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बहाल किए गए। अभियान में सिर्फ दुकानों और रेस्टोरेंट की सफाई ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता को सही जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे फ्रोजन, प्री कुक्ड और पार्शियली कुक्ड फूड के बारे में ग्राहक को साफ जानकारी दी जाए। विभाग की ओर से चले अभियान में 253 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें गंभीर कमियां मिलने पर 73 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि सुधार योग्य कमियों के लिए 152 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं।सुधार सही पाए जाने पर 56 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बहाल किए गए। अभियान में सिर्फ दुकानों और रेस्टोरेंट की सफाई ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता को सही जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे फ्रोजन, प्री कुक्ड और पार्शियली कुक्ड फूड के बारे में ग्राहक को साफ जानकारी दी जाए।

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