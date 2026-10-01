यूपी: बारिश ने तोड़ा दस साल का रिकॉर्ड, फिर भी 37 जिले रह गए सूखे; मानसून विदा होते ही बढ़ रहा है पारा

बारिश थमने के बाद राजधानी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बुधवार को सुबह से ही चटख धूप निकली तो गर्मी का अहसास बढ़ गया। मंगलवार को चली पछुआ हवा बुधवार को थमी रही, जिससे धूप का असर और ज्यादा महसूस हुआ। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ।



बारिश थमने के बाद बीते चार दिनों में राजधानी के अधिकतम तापमान में 8.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार से अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस और बढ़ोतरी हो सकती है।



बुधवार को अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो मंगलवार के बराबर रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, इसमें 0.6 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई।