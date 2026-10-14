यूपी: राजधानी में वेंटिलेटर के नाम पर निजी अस्पतालों की मनमानी, रोजाना 50 हजार तक वसूली; जानें पूरा मामला

केस-1 : गुडंबा स्थित एक निजी अस्पताल में बुजुर्ग महिला के इलाज के नाम पर करीब नौ लाख रुपये वसूलने का आरोप लगा था। महिला वेंटिलेटर पर थी, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। इसके बाद बेटे ने सीएमओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि अस्पताल ने परिजनों को बिल नहीं दिया। इससे वसूली की जांच और कार्रवाई में दिक्कत आई। शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से परिजन परेशान हैं।



केस-2 : लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होने पर परिजन मरीज को गोमतीनगर स्थित निजी अस्पताल ले गए। वहां वेंटिलेटर के नाम पर प्रतिदिन करीब 50 हजार रुपये खर्च करने पड़े। शुल्क चुकाने में असमर्थता जताते हुए परिजन मरीज को दोबारा सरकारी अस्पताल ले आए। इस दौरान तीन दिन में करीब डेढ़ लाख रुपये वसूले गए।







