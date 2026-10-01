यूपी: प्रदेश के इन दो जिलों में नहीं होगी सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा, प्रवेश पत्र किए गए अपलोड

प्रदेश पुलिस में 32679 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्यक्रम में उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने संशोधन किया है। बोर्ड ने पीएसी की 37वीं वाहिनी, कानपुर और 12वीं वाहिनी फतेहपुर में परीक्षा नहीं कराने का फैसला लिया है। इन केंद्रों में होने वाली परीक्षा अन्य केंद्रों में रि-शिड्यूल होगी। इन केंद्रों के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में करीब 68 हजार अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं।

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