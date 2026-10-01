यूपी: प्रदेश के इन दो जिलों में नहीं होगी सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा, प्रवेश पत्र किए गए अपलोड
उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। कानपुर की 37वीं वाहिनी पीएसी और फतेहपुर की 12वीं वाहिनी में परीक्षा नहीं होगी। अन्य केंद्रों पर परीक्षा होगी। कई जिलों में तारीख और परीक्षा केंद्र बदले गए हैं।
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प्रदेश पुलिस में 32679 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्यक्रम में उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने संशोधन किया है। बोर्ड ने पीएसी की 37वीं वाहिनी, कानपुर और 12वीं वाहिनी फतेहपुर में परीक्षा नहीं कराने का फैसला लिया है। इन केंद्रों में होने वाली परीक्षा अन्य केंद्रों में रि-शिड्यूल होगी। इन केंद्रों के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में करीब 68 हजार अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर बृहस्पतिवार को परीक्षा के पहले दिन लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, झांसी और अलीगढ़ के छह केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाकर अपनी दावेदारी मजबूत की। वहीं नौ अन्य केंद्रों पर होने वाली परीक्षा के कार्यक्रम में फिर बदलाव किया गया है। मुरादाबाद, गाजियाबाद और मिर्जापुर में परीक्षा अब 8 अक्तूबर से शुरू होगी जिसके संशोधित प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं।
वहीं 8 अक्तूबर से बरेली स्थित 8वीं वाहिनी पीएसी में होने वाली परीक्षा अब बरेली पुलिस लाइन में होगी। आजमगढ़, गोरखपुर और मेरठ में अब 5 अक्तूबर से परीक्षा होगी। इन केंद्रों पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 3 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा अब 9 अक्तूबर को और 4 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा 10 अक्तूबर को होगी। बोर्ड के अपर सचिव (भर्ती) ने विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट का अवलोकन करने की अपील की है।