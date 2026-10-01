यूपी: राज्यसभा की तीसरी सीट जीतने के लिए सपा बना रही रणनीति, अखिलेश बोले- लौट आएं बागी विधायक

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। वह राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में भाजपा के कई बड़े नेताओं और विधायकों के सपा से संपर्क से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सपा से छिटककर गए विधायकों की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि जो लोग सपा के वोट से जीतकर गए हैं वो भाजपा के वोट से कैसे जीतेंगे। क्या भाजपा में उनकी टिकट पक्की हो गई है? उन्होंने इशारों में कहा कि इन चुनावों के जरिये वे अपनी गलतियों को धो सकते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बृहस्पतिवार को सपा मुख्यालय में धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा भेजने पर अखिलेश ने कहा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सपा की धमक पहुंचेगी क्योंकि सरकारी निवेश के साथ कॉर्पोरेट निवेश भी विकास के लिए जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि नदियां नहीं साफ हुई, बजट का पैसा साफ हो गया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर 45 किलोमीटर में 74 गड्ढे हो गए हैं। 91 किलोमीटर का एक्सप्रेस-वे सात हजार करोड़ में बना है, इसमें बजट की लूट हो गयी। बिजली संकट को लेकर कहा कि जब बिजली नहीं बनाई है तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जहां जाएंगे, उन्हें जनता के सवालों को सुनना ही पड़ेगा।एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि भाजपा को बड़े-बड़े कार्यालय बनाने की क्या जरूरत थी, चुनाव आयोग में ही एक फ्लोर ले लेना चाहिए। आरोप लगाया कि प्रदेश में हुए सभी उपचुनाव रामपुर, मीरापुर, कुन्दरकी, बीकापुर, कटेहरी में भाजपा ने चुनाव आयोग से मिलकर बेईमानी और धांधली की।अखिलेश ने कहा कि पूरा देश भाजपा की इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। जिस काल में पीडीए पर अत्याचार होगा, वह सब आपातकाल है। कहा कि जिस तरह से सब मिलकर आपातकाल में लड़े थे, उसी तरह एक बार फिर एकजुट होकर लड़ेगें। आरोप लगाया कि भाईचारा और सौहार्द को खत्म किया जा रहा है। पुलिस भाजपा की कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। बृजेश पाठक पर बोले कि डिप्टी सीएम को ई रिक्शा ले लेना चाहिए। उन्होंने ने तो अस्पतालों को बीमार कर दिया।