यूपी: अनफिट एंबुलेंसों से ढोए जा रहे मरीज, 772 पर चालान, 135 हुईं सीज

अनफिट एम्बुलेंसों में मरीजों को ढोया जा रहा है। ऐसे में हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। परिवहन विभाग की ओर से लखनऊ सहित प्रदेशभर में अनफिट और अनधिकृत एंबुलेंस के खिलाफ चलाए गए तीन दिवसीय अभियान में 772 एंबुलेंस के चालान किए गए और 135 एंबुलेंस को सीज किया गया।

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परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बताया कि कार्रवाई परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। उन्होंने आगे बताया कि पांच, छह व सात अक्तूबर को चलाए गए अभियान में प्रवर्तन अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाली एंबुलेंस पर कार्रवाई की।अभियान का मुख्य उद्देश्य एंबुलेंस सेवाओं में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अनफिट और अनधिकृत एंबुलेंस का संचालन मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।आयुक्त ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक अभिलेख पूरे रखें। इनमें वैध परमिट, पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र शामिल हैं। अवैध और अनफिट वाहनों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।