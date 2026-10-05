यूपी: लोकबंधु में प्रसूता-नवजात की मौत, पति बोला- डॉक्टरों ने लापरवाही की, एक यूनिट खून चढ़ाकर रेफर कर दिया

लोकबंधु अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची महिला और उसके नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समय पर भर्ती नहीं किया गया, जिस कारण एंबुलेंस में ही प्रसव हो गया और अधिक रक्तस्राव से मां-बच्चे की जान चली गई।

विज्ञापन