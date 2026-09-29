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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Monsoon will be completely gone from today along with the cyclone, mercury will rise by eight degrees in a

यूपी: चक्रवात के साथ मानसून भी आज से पूरी तरह से हो जाएगा विदा, एक सप्ताह में चढ़ेगा आठ डिग्री तक पारा

Tue, 29 Sep 2026 06:25 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 29 Sep 2026 06:25 AM IST
सार

Weather in UP: यूपी से मानसून के साथ चक्रवात ने भी विदा ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार अब किसी भी जिले में बारिश को लेकर पूर्वानुमान नहीं है। 
 

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UP: Monsoon will be completely gone from today along with the cyclone, mercury will rise by eight degrees in a
यूपी से मानसून विदा। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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 कई दिनों की बारिश के बाद प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सोमवार को धूप खिलने से मौसम ने करवट लिया। बारिश और तेज हवाओं की रफ्तार थमने के साथ तापमान में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय रहा मौसम तंत्र अब कमजोर पड़ गया है। इसके असर से अगले एक सप्ताह में प्रदेश के अधिकतम तापमान में पांच से आठ डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

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इधर सोमवार को पश्चिमी तराई के कुछ जिलों में बारिश हुई। कई जिलों में बादलों की आवाजाही भी रही। बिजनौर में सर्वाधिक 95 मिमी बारिश दर्ज की गई। मुरादाबाद में 72 और अमरोहा में 71 मिमी बारिश हुई।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बारिश थमने और धूप खिलने से अब तापमान बढ़ेगा। अगले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान में करीब पांच से आठ डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी के संकेत हैं।

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बारिश थमी तो खिल उठी धूप, आठ डिग्री चढ़ा पारा

 कई दिन तक लगातार बारिश के बाद सोमवार को राजधानी में मौसम ने करवट ली। बारिश थमी तो धूप खिली। इससे दिन का तापमान आठ डिग्री तक बढ़ गया। हवा में नमी बरकरार रहने से लोगों को उमस भी झेलनी पड़ी।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार को धूप की तल्खी और बढ़ेगी। इससे तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

यह रविवार के मुकाबले आठ डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसमें 0.2 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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