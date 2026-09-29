यूपी: भारत- विंडीज टी-20 मुकाबला लखनऊ में, टिकट दरों में की गई भारी गिरावट से बढ़ी बिक्री; चार को आएंगी टीमें

भारत और वेस्टइंडीज के बीच छह अक्तूबर को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में एक मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के लिए टिकटों की बिक्री ने अब जोर पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम तक 16 हजार टिकट बिक चुके हैं। मुकाबला करीब आने के साथ टिकटों की बिक्री में और तेजी आने की संभावना है।

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ऐसे में मैच तक 35 हजार तक टिकट बिकने की आस जगी है। इकाना स्टेडियम की कुल दर्शक क्षमता 50 हजार है। यूपीसीए को उम्मीद है कि स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच देखते ही बनेगा। यूपीसीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित चटर्जी ने बताया कि लखनऊ में हुए पिछले मुकाबलों में दर्शकों की संख्या आशा के अनुरूप नहीं थी। इसका एक मुख्य कारण टिकटों की बढ़ी दर हो सकता है।इसलिए भारत और विंडीज के बीच इस मुकाबले में टिकटों की दरें घटाने का फैसला किया गया। यह योजना सफल रही है और बिक्री में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। बीती 17 जून को इकाना स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकदिवसीय मुकाबला हुआ था। उस समय महज 10 हजार टिकट ही बिक पाए थे। दर्शकों की कम संख्या को देखते हुए यूपीसीए ने टिकट दरें लगभग आधी कर दी थीं। दरों में इस कमी का सीधा फायदा अब देखने को मिल रहा है। इससे अधिक दर्शक मैच देखने के लिए आकर्षित हो रहे हैं।भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज का पहला टी-20 मुकाबला है। दोनों टीमें इस मैच के लिए चार अक्तूबर को लखनऊ पहुंच जाएंगी। पांच अक्तूबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी इकाना स्टेडियम में अभ्यास करेंगे। वे अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। इसके बाद छह अक्तूबर को यह मुकाबला खेला जाएगा।