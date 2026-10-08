यूपी: महापौर सुषमा खर्कवाल ने किया बाढ़ का निरीक्षण, बोलीं- 45 बीघा सरकारी जमीन पर भूखंड काटने की होगी जांच

महापौर सुषमा खर्कवाल बृहस्पतिवार को लालजी टंडन वार्ड के सैथा, सुखलाल खेड़ा और गुलमी खेड़ा सहित आसपास बाढ़ग्रस्त एरिया का निरीक्षण करने पहुंची तो पार्षद रोशनी रावत ने गोमती नदी के किनारे 45 बीघा नगर निगम की सरकारी जमीन पर भूखंड काट कर बेचने की शिकायत की।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने पार्षद को आश्वासन दिया कि इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। साथ ही, महापौर ने साथ में मौजूद नगर आयुक्त गौरव कुमार को नगर निगम की जमीन पर भूखंड काटने की जांच के निर्देश दिए। महापौर के इस निर्देश से नगर निगम के अफसरों में भी हड़कंप मच गया। दरअसल, नगर निगम सहित अन्य कई विभाग की सरकारी जमीन पर भूखंड काटने का खेल राजस्व विभाग के कुछ जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते हुआ है। हालांकि, पार्षद ने इस मामले की बृहस्पतिवार को डीएम से भी शिकायत की है।सुषमा खर्कवाल ने नगर निगम के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार, जोनल अधिकारी अमरजीत यादव के साथ में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही कई का समाधान कराया। नगर निगम की टीम ने प्रभावित परिवारों के घरों तक भोजन, पानी और दवाइयों के पैकेट पहुंचाए। राहत सामग्री मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली।