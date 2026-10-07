यूपी: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 10 जिलों के कप्तान समेत 20 आईपीएस का तबादला; जानें किसे कहां भेजा गया

उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें करीब 10 जिलों के पुलिस कप्तानों को भी बदला गया है। अधिकारियों को नई तैनाती देते हुए कई जिलों की पुलिस कमान में बदलाव किया गया है।

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तबादला सूची के अनुसार बरेली के एसपी को जौनपुर, जौनपुर के एसपी को फतेहपुर और फतेहपुर में नई तैनाती दी गई है। वहीं बाराबंकी, बस्ती, बलिया, मैनपुरी, गाजीपुर, बागपत, हमीरपुर और जालौन समेत कई जिलों में भी पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। पढ़िए पूरी लिस्ट...