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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Major reshuffle in the police department; 20 IPS officers, including police chiefs of 10 districts, transf

यूपी: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 10 जिलों के कप्तान समेत 20 आईपीएस का तबादला; जानें किसे कहां भेजा गया

Wed, 07 Oct 2026 01:30 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 07 Oct 2026 01:30 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें 10 जिलों के पुलिस कप्तान भी शामिल हैं। नई तैनाती के बाद संबंधित जिलों में पुलिस प्रशासन की कमान बदलेगी। इससे पहले सितंबर में भी आईपीएस अधिकारियों की कई तबादला सूचियां जारी हुई थीं।

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UP: Major reshuffle in the police department; 20 IPS officers, including police chiefs of 10 districts, transf
तबादला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें करीब 10 जिलों के पुलिस कप्तानों को भी बदला गया है। अधिकारियों को नई तैनाती देते हुए कई जिलों की पुलिस कमान में बदलाव किया गया है।

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तबादला सूची के अनुसार बरेली के एसपी को जौनपुर, जौनपुर के एसपी को फतेहपुर और फतेहपुर में नई तैनाती दी गई है। वहीं बाराबंकी, बस्ती, बलिया, मैनपुरी, गाजीपुर, बागपत, हमीरपुर और जालौन समेत कई जिलों में भी पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। पढ़िए पूरी लिस्ट...

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