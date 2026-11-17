यूपी: चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारी, सीएम के दिल्ली से लौटते ही होगा फैसला
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 17 Nov 2026 07:39 PM IST
सार
Election preparations in UP: यूपी में चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़े बदलाव की योजना चल रही है। सीएम योगी के दिल्ली से लौटते ही इसकी घोषणा हो सकती है।
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विस्तार
छठ पर्व के बाद पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। इस फेहरिस्त में दो पुलिस कमिश्नर समेत करीब दो दर्जन से अधिक अधिकारी शामिल हैं। खासकर नोएडा और वाराणसी में अहम बदलाव किए जाने हैं। तबादला सूची सीएम योगी के दिल्ली से वापस आने के बाद जारी हो सकती है।
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बता दें कि चुनाव आयोग ने एक ही जिले में बीते तीन वर्ष से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही बीते चुनाव में उनकी तैनाती जिस जगह थी, उसका भी परीक्षण कर तबादला करने को कहा है। बीते चुनावों के दौरान जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे, उन्हें भी चिन्हित करने का निर्देश दिया है।
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डीजीपी मुख्यालय ने आयोग के निर्देशों के मुताबिक ऐसे पुलिस कर्मी चिन्हित कर लिए हैं। हाल ही में 150 से अधिक ऐसे निरीक्षकों का तबादला भी किया है। अब आईपीएस और पीपीएस अफसरों को भी बदलनेे की तैयारी है ताकि चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर कील-कांटे मजबूत किए जा सकें। तबादलों की सूची तैयार करने में खास एहतियात भी बरती जा रही है कि ताकि तैनाती कोा लेकर किसी तरह का आरोप न लगे।
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