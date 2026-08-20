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UP Police: पुलिस विभाग में देर रात बड़े स्तर पर तबादले, गोंडा-सुल्तानपुर सहित सात जिलों के बदले गए कप्तान

Fri, 21 Aug 2026 12:08 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 21 Aug 2026 12:08 AM IST
सार

IPS officers transfer: उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शासन ने 9 आईपीएस  अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 

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UP: Major late-night transfers in the police department, nine IPS officers, including the captains of seven di
डीजीपी मुख्यालय से देर रात हुए तबादले। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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डीजीपी मुख्यालय ने बृहस्पतिवार देर रात सात जिलों के पुलिस कप्तान समेत नौ आईपीएस का तबादला कर दिया। गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल को सुल्तानपुर का एसपी बनाया गया है। सुल्तानपुर में तैनात चारू निगम को यूपी 112 भेजा गया है।
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पुलिस के बल प्रयोग को लेकर  विवादों में घिरे मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। झांसी के एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिजनौर के एसपी अभिषेक को गोंडा का नया कप्तान बनाया गया है। बलरामपुर के कप्तान विकास कुमार को झांसी का एसएसपी बनाया गया है।
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संभल के एसपी केके बिश्नोई को बिजनौर का कप्तान बनाया गया है। बाराबंकी में एएसपी विकास चन्द्र त्रिपाठी को आईपीएस बनने के बाद संभल का एसपी बनाया गया है। इसी तरह आईपीएस बने हरदोई के एएसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह को बलरामपुर का एसपी बनाया गया है।
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इस फेरबदल के तहत मेरठ, झांसी, सुल्तानपुर, गोण्डा, बिजनौर, सम्भल और बलरामपुर समेत कई जिलों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रशासनिक कसावट और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों में कई जिलों के कप्तानों को बदला गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को मुख्यालय व अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में तैनात किया गया है।
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