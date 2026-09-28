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यूपी: जमीन घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई, नोएडा के तत्कालीन सचिव हरीश चंद्र बर्खास्त, आदेश जारी

Mon, 28 Sep 2026 03:05 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 28 Sep 2026 03:05 PM IST
सार

जमीन घोटाले के मामले में नोएडा के तत्कालीन सचिव हरीश चंद्र को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। नियुक्ति विभाग ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। हरीश चंद्र वर्तमान में कोलकाता में खाद्य एवं रसद विभाग के स्थानिक प्रतिनिधि पद पर तैनात थे। मामले में कार्रवाई के बाद निर्णय लिया गया।

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UP: Major action in land scam case; Harish Chandra, the then Secretary of Noida, dismissed; orders issued.
निलंबित - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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जमीन घोटाले के मामले में नोएडा के तत्कालीन सचिव हरीश चंद्र को बर्खास्त कर दिया गया है। नियुक्ति विभाग ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। हरीश चंद्र वर्तमान में स्थानिक प्रतिनिधि, खाद्य एवं रसद विभाग, कोलकाता के पद पर तैनात थे। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। नियुक्ति विभाग की ओर से बर्खास्तगी संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है।

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