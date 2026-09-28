यूपी: जमीन घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई, नोएडा के तत्कालीन सचिव हरीश चंद्र बर्खास्त, आदेश जारी

जमीन घोटाले के मामले में नोएडा के तत्कालीन सचिव हरीश चंद्र को बर्खास्त कर दिया गया है। नियुक्ति विभाग ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। हरीश चंद्र वर्तमान में स्थानिक प्रतिनिधि, खाद्य एवं रसद विभाग, कोलकाता के पद पर तैनात थे। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। नियुक्ति विभाग की ओर से बर्खास्तगी संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है।

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