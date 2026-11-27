सीमा विस्तार के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की मानचित्र पास करने से होनी वाली कमाई भी बढ़ जाएगी। अनुमान है कि मौजूदा करीब 1000 करोड़ रुपये की सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। अभी प्राधिकरण नगर निगम की सीमा के अलावा 306 गांवों में होने वाले निर्माण के मानचित्र पास कर शुल्क लेता है।

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पहले यह सालाना कमाई करीब 500-600 करोड़ रुपये थी लेकिन एक साल से नई भवन निर्माण उपविधि लागू होने के बाद इसमें इजाफा हुआ है। नई उपविधि में नियमों को सरल करते हुए अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए तय सीमा तक शमन मानचित्र की व्यवस्था लागू की गई है।इसके बाद शमन कराने वालों की संख्या बढ़ी है जिससे एलडीए की आमदनी में भी वृद्धि हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि इस साल अब तक करीब 900 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है और मार्च तक यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपये पहुंच जाएगा।जब एलडीए सीमा विस्तार के बाद शामिल गांवों में मानचित्र पास करने लगेगा तो यह आय करीब तीन गुना हो जाएगी। यह जरूर है कि पहले साल इसमें 100 से 200 करोड़ रुपये का ही इजाफा होगा। हालांकि, जैसे-जैसे मानचित्र पास कराने वालों की संख्या बढ़ेगी और अवैध निर्माण पर सख्ती होगी यह आमदनी तीन गुना तक हो जाएगी।