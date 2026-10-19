यूपी: श्रावस्ती में पति ने पत्नी को मार डाला, मां की लाश देखकर बेटा-बेटी हुए बेहोश; पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

मल्हीपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत फतेहपुर बनगई के मजरा बांसगढ़ी में रविवार देर रात घरेलू विवाद के बाद पति ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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