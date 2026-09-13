यूपी होमगार्ड भर्ती 2025: शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 सितंबर से, संशोधित प्रवेश पत्र जारी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025 के तहत महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अभिलेखों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) एवं शारीरिक मानक परीक्षण में अर्ह अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 सितंबर 2026 से आयोजित की जाएगी।

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