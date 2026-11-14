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यूपी: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दिल्ली दौरा, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात

Sat, 14 Nov 2026 07:52 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 14 Nov 2026 07:52 PM IST
सार

यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी।

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Deputy CM Brajesh Pathak meets to Home Minister Amit Shah.
गृहमंत्री अमित शाह व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। - फोटो : amar ujala

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यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की।
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इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर दी। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है।

उन्होंने एक्स पर कहा कि आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से आत्मीयतापूर्ण भेंटकर कुशल मार्गदर्शन प्राप्त किया।
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अपना बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

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