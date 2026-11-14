यूपी: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दिल्ली दौरा, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 14 Nov 2026 07:52 PM IST
सार
यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी।
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विस्तार
यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की।
इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर दी। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है।
उन्होंने एक्स पर कहा कि आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से आत्मीयतापूर्ण भेंटकर कुशल मार्गदर्शन प्राप्त किया।
अपना बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
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इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर दी। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है।
उन्होंने एक्स पर कहा कि आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से आत्मीयतापूर्ण भेंटकर कुशल मार्गदर्शन प्राप्त किया।
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अपना बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से आत्मीयतापूर्ण भेंटकर कुशल मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। @AmitShah https://t.co/rau0T5Pbc8— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) November 14, 2026
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