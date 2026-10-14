फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Government to spend ₹222 crore on road safety; 178 interceptor vehicles to be purchased.

यूपी: सड़क सुरक्षा पर 222 करोड़ खर्च करेगी सरकार, खरीदे जाएंगे 178 इंटरसेप्टर वाहन, ये है पूरा प्लान

Wed, 14 Oct 2026 10:00 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 14 Oct 2026 10:00 AM IST
सार

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए परिवहन विभाग के 187.11 करोड़ और यातायात निदेशालय के 34.96 करोड़ समेत कुल 222.07 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कोष प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

विज्ञापन
UP: Government to spend ₹222 crore on road safety; 178 interceptor vehicles to be purchased.
प्रवर्तन अधिकारियों को मिलें टैबलेट

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तकनीक आधारित निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था मजबूत करेगी। इसके लिए 178 नए इंटरसेप्टर वाहन खरीदे जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए परिवहन विभाग के 187.11 करोड़ और यातायात निदेशालय के 34.96 करोड़ समेत कुल 222.07 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई कोष प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

विज्ञापन


सड़क सुरक्षा के लिए 65 करोड़ रुपये से सभी 75 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस लगाए जाएंगे। इसमें 25 दुर्घटना बहुल जिलों के लिए 30 करोड़ और शेष 50 जिलों के लिए 35 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। परिवहन विभाग 32 करोड़ रुपये से 100 इंटरसेप्टर वाहन खरीदेगा, जबकि यातायात निदेशालय 24.96 करोड़ रुपये से 78 चार पहिया इंटरसेप्टर वाहन खरीदेगा। प्रत्येक वाहन की कीमत 32 लाख रुपये होगी।
विज्ञापन


सड़क सुरक्षा संदेशों के प्रचार के लिए 30 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर 15 करोड़ और 3218 स्थानों पर स्थायी होर्डिंग लगाने पर 16.09 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जागरूकता अभियान के लिए 10 करोड़, 1500 उच्च शिक्षण संस्थानों के रोड सेफ्टी क्लबों के लिए 75 लाख और 1574 माध्यमिक विद्यालयों के क्लबों के लिए 78.70 लाख रुपये रखे गए हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह और पखवाड़े पर 4.96 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात, अजय चौहान, एडीजी ए. सतीश गणेश और परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रवर्तन अधिकारियों को मिलें टैबलेट
प्रवर्तन अधिकारियों को 100 टैबलेट देने पर 65 लाख और 139 अधिकारियों को डेसीबल मीटर उपलब्ध कराने पर 1.25 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। रोडवेज की 8348 बसों पर नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक सुरक्षा संदेश प्रदर्शित करने पर 1.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा 169 वाहनों के ईंधन व रखरखाव पर 8.11 करोड़ और इंटरसेप्टर उपकरणों के रखरखाव पर 2.40 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed