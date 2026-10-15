लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश में जुटी जांच एजेंसियों को उसकी लोकेशन नेपाल के दांग जिले में मिली है। सूत्रों के मुताबिक, श्रद्धा अपनी बहन रश्मि और दो युवकों के साथ नेपालगंज से आगे बढ़कर दांग जिले के भालुवांग इलाके तक पहुंची। बृहस्पतिवार को मिली इस लोकेशन के बाद सुरक्षा एजेंसियां नेपाल पुलिस के संपर्क में रहकर उसकी आगे की गतिविधियों का पता लगाने में जुटी हैं। हालांकि, भालुवांग के बाद श्रद्धा और उसके साथियों की लोकेशन का पता नहीं चल सका है। ऐसे में जांच एजेंसियों की चुनौती बढ़ गई है।

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जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, लखनऊ के विपुलखंड निवासी श्रद्धा, उसकी बहन और दोनों साथी श्रद्धा की एसयूवी से 10 अक्तूबर को रुपईडीहा पहुंचे थे। यहां सीमा के पास एसयूवी खड़ी करने के बाद सभी ने रिक्शे से नेपाल में प्रवेश किया। इसके बाद चारों के नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज पहुंचने और वहां एक होटल में रात बिताने की जानकारी मिली। अगले दिन उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की।बृहस्पतिवार को दांग जिले के कोहलपुर से आगे भालुवांग क्षेत्र में मिली लोकेशन को अब तक का अहम सुराग माना जा रहा है। दांग से आगे बढ़ने पर महेंद्र राजमार्ग से बुटवल और नारायणगढ़ होते हुए काठमांडू पहुंचने का मार्ग है। वहीं, बुटवल और नारायणगढ़ से पोखरा जाने के रास्ते भी निकलते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां इस संभावना को भी ध्यान में रख रही हैं कि श्रद्धा और उसके साथी किसी बड़े शहर की ओर बढ़ सकते हैं या फिर दुर्गम पहाड़ी इलाके में जाकर छिप सकते हैं। फिलहाल उनके अगले ठिकाने की पुष्टि नहीं हो सकी है।नेपाल पहुंचने के बाद श्रद्धा और उसके साथियों के भारतीय मोबाइल नंबर बंद हो गए। नेपाली सिम के जरिये संपर्क किए जाने की जानकारी के आधार पर उनकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां नेपाली पुलिस के साथ समन्वय कर संभावित मार्गों और ठिकानों की जानकारी जुटा रही हैं।